Оккупанты ведут ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, отбито 58 атак – Генштаб

На 424 сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины самые ожесточенные бои на фронте продолжаются за Бахмут и Марьинку в Донецкой области. Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – накануне Силы обороны отбили там 58 его атак.

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Наша армейская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, которые понесли новые потери. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 23 апреля.

Отмечается, что за прошедшие сутки РФ нанесла восемь ракетных, 37 авиационных ударов и совершила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших вражеских воздушных атак по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском – враг нанес авиаудар по Орликовке и совершил обстрелы населенных пунктов Карповичи, Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфино, Кореневка и Юнаковка – Сумской; Тимофеевка – Харьковской.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам от ВС РФ подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил, в то же время обстрелял из артиллерии Макеевку, Невское и Белогоровку Луганской области; Диброву, Верхнекаменное и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Возле Григоровки, Хромового и Ивановского оккупанты вели безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализне, Северное, Южное и Нью-Йорк на Донетчине.

На Авдеевском направлении армия РФ вели наступления в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имела. Захватчики обстреляли Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки врага в районе Марьинки. Российским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловкана Донетчине.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ продолжают вести оборонные действия. За сутки произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомыс на Херсонщине и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также были сбиты российские вертолет Ми-24 и четыре БПЛА (два разведывательных – "Орлан-10" и Zala, два дрона-камикадзе типа "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и еще два важных военных объекта врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонщиныа. Украинские воины заняли позиции состоянием на 22 апреля, но непонятно, в каком масштабе и с какими намерениями.

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