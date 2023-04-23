ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области – ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонщины. Украинские воины заняли позиции на 22 апреля, но непонятно, в каком масштабе и с какими намерениями.

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К таким выводам эксперты пришли, проанализировав достаточно геолокационных кадров и текстовых отчетов, обнародованных российскими военными блогерами. Об этом говорится в крайней сводке ISW.

Отмечается, что на указанных снимках видно, как ВСУ заняли позиции на берегу реки Днепр севернее города Олешки (7 км к юго-западу от Херсона) и продвинулись к северной окраине по трассе к западу от Дачи (10 км к югу от облцентра).

По словам экспертов, эти кадры подтверждают тот факт, что оккупанты могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка менее чем в полукилометре к северу от геолоцированных украинских позиций возле Антоновского моста.

Накануне, а также 20 апреля российские блогеры утверждали, что ВСУ в течение нескольких недель удерживали позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, установили там стабильные линии снабжения и регулярно совершают боевые вылеты в этом районе.

"Все это указывает на отсутствие российского контроля над этим районом. В боевой карте одного блогера утверждалось, что российские силы не контролируют некоторые острова в дельте реки Днепр к юго-западу от Херсона по состоянию на 22 апреля, что предполагает возможное наступление украинских войск на эти острова", – предположили в ISW.

При этом некоторые военные блогеры из РФ жаловались, мол, это низкая скорость стрельбы артиллерии оккупантов из-за чрезмерной централизации российского военного командования, позволила Силам обороны Украины высадиться на левом берегу Херсонщины.

В ISW считают, что захватчики могут уделять приоритетное внимание поддержанию обороны в городских районах (например, Олешки и Новая Каховка), оставляя без присмотра острова в дельте Днепра.

"Масштабы и намерения этих украинских позиций остаются неясными, равно как и способность и желание Украины сохранять устойчивые позиции в этой области", – добавили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты обосновались на базах отдыха и детских лагерях в Кирилловке Запорожской области. Своих дезертиров захватчики удерживают силой.

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