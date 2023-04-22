Оккупанты в Кирилловке обустроились на базах отдыха в ожидании контрнаступления ВСУ: дезертиров удерживают силой – СМИ

Оккупанты в Кирилловке Запорожской области обустроились в детских лагерях и базах отдыха в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины. На некоторых они удерживают своих дезертиров.

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Те плохо одеты, худые, грязные и без зубов, пишет 22 апреля "Риа-Мелитополь", ссылаясь на очевидцев. "На базе "Меркурий" видели такой контингент российских военных "отдыхающих", – отмечает издание.

Как рассказывают местные жители, практически все базы отдыха и лагеря, принадлежащие вузам, государственным и частным предприятиям, захвачены оккупантами.

"На многих базах отдыха курортный сезон уже давно начался у военных", – говорится в статье.

В частности, в Кирилловке захватчики заселились на примерно 8 баз, включая базы "Нива", "Салют", "Терешкова", санаторий "Альбион".

Есть такие, в частности, на Федотовой косе, куда они зашли, но жить не остались, поскольку им не понравились условия для проживания – не было отопления. Зато они обустроились там на базах "Водный мир", "Водограй", "Искра", "Адмирал", "Донец" и "Хортица".

Из некоторых комплексов военные РФ украли трансформаторы мощностью 160 кВт и перевезли на более благоустроенные базы, рассказывают люди.

Также захвачен самый большой на Азовском побережье аквапарк "Остров сокровищ" площадью 60 тысяч кв. метров. Дельфинарий поблизости разграбили.

На косе Пересыпь оккупанты заселились на базы "Каравелла", "Белуга", "Жемчужина Таврии", "Меркурий", "Гармония", "Пересыпь", "Колос", детские лагеря "Шахтостроитель", "Аист" и "Огонек".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Запорожском и Херсонском направлении оккупанты обороняются. В течение суток они обстреляли около десяти населенных пунктов юга Украины.

– Утром 22 апреля в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Предварительно, "бавовна" произошла в местах расположения оккупантов. Захватчики оперативно направили на место пожарных и скорую помощь.