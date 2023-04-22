В оккупированном Мелитополе новая "бавовна", захватчики вызвали скорую и пожарную, – Федоров

Утром 22 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. К месту происшествия российские захватчики оперативно направили пожарные и кареты скорой помощи.

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Взрывы прогремели в районе Нового Мелитополя. Об этом в Telegram сообщил городской голова Иван Федоров.

По его словам, подробности новой "бавовны" на данный момент уточняются. Однако по предварительным данным, взрывы в очередной раз прогремели в местах расположения оккупантов.

На это указывает то, что сразу после "бавовны" российские захватчики направили на место происшествия автомобили пожарных и скорой помощи.

"Утренняя бавовна во временно оккупированном Мелитополе. Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города. Засуетились и оккупанты – отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя. Уточняем детали", – написал мэр.

В свою очередь Telegram-канал "Риа Мелитополь" пишет, что по характеру звука, вероятно, произошел подрыв. Не исключено, что подорвали кого-то из местных предателей.

"По городу промчались с сиренами автомобили скорой помощи, полиция. Ждем подробностей, кто из рашистов взлетел на воздух на этот раз", – говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики пригнали в оккупированный Мелитополь около 40 автобусов на фоне ожидания предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины. Транспорт припарковали на одном из машиностроительных заводов.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области, временно оккупированном российской армией, утром 14 апреля прогремел взрыв. Предварительно, "бавовна" произошла в районе железной дороги.

13 апреля в городе тоже не было спокойно – местные слышали минимум два взрыва, а также стрельбу в северной части населенного пункта.

Первая "бавовна" случилась около 11:40 в центре города, захватчики отчитались, что работала их ПВО (версии того, что именно сбили, отличаются).

Второй взрыв раздался примерно в 21:00 в районе аэродрома, где российские военные устроили свою базу. Там слышали и звуки стрельбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали спутниковые снимки оборонительных укреплений ВС РФ возле Мелитополя. Там можно разглядеть окопы, рвы, так называемые зубы дракона и стационарные артиллерийские позиции.

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