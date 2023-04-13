Окопы, "зубы дракона" и артиллерийские позиции: появились новые спутниковые фото укреплений оккупантов возле Мелитополя

В сети показали спутниковые снимки оборонительных укреплений российских оккупантов возле временно захваченного Мелитополя на Запорожье. Там можно разглядеть окопы, рвы, так называемые зубы дракона и стационарные артиллерийские позиции.

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Фото Maxar Techologies опубликовал в своем Telegram военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Он подчеркнул, что ведущая в город автодорога М18 является одной из наиболее укрепленных линий ВС РФ на этом направлении.

Ранее британская разведка подтвердила, что оккупанты роют окопы и строят фортификационные сооружения на Запорожье. Захватчики боятся контрнаступления ВСУ на Мелитополь и полагают, что их спасут три линии обороны, однако их эффективность будет зависеть от количества артиллерии и личного состава армии РФ.

Как отметили разведчики, фортификационные сооружения агрессора состоят из передней линии передовых боевых позиций, а также двух зон почти непрерывной обороны. Каждая зона расположена примерно на 10-20 км за той, которая впереди.

Один из окопов россиян на Запорожье простирается на 70 км в длину. Вражеская линия обороны начинается в окрестностях села Семеновка, примерно в 9 километрах от центра Мелитополя, на западе и выходит за пределы населенного пункта Мариновка на востоке.

В ВСУ, со своей стороны, только потролили 70-километровый окоп войск РФ. Там отметили, что это будет их единственная победа в этой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– за прошедшие две недели Силы обороны Украины "демилитаризовали" на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетело в воздух на территории Мелитополя;

– 13 апреля во временно оккупированном Мелитополе произошла новая "бавовна". Мощный взрыв прогремел в центре города. По одной из версий местных СМИ, ПВО оккупантов якобы сбило украинский реактивный снаряд, по другой – беспилотник.

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