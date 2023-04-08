Оккупанты на Запорожье обустроили укрепрайон длиной 70 км. Спутниковые фото

Российские войска на временно оккупированной территории Запорожской области вырыли окоп длиной более 70 километров. Вражеская линия обороны начинается в окрестностях села Семеновка на западе и выходит за границы населенного пункта Мариновка на востоке.

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Это подтверждают фотографии, сделанные спутником Sentinel-2. Снимки проанализировал Центр журналистских расследований.

Отметим, что Семеновка находится примерно в 9 километрах от центра Мелитополя, который ранее оккупационные "власти" назначили "столицей" региона.

Вторая крайняя точка фортификационной постройки (Мариновка) располагается в Приморском районе ближе к Бердянску.

Спутниковая съемка говорит о том, что строить указанную линию обороны российские войска начали в первых числах сентября 2022 года.

Рыть траншею оккупанты начали одновременно с двух направлений и по состоянию на 18 октября мега-окоп уже был готов.

В ЦЖР отметили: длина линии обороны в 70 км – это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 км) и примерное расстояние от Херсона к Николаеву или от Вены к Братиславе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева очень недовольна тем, что США следят на подготовкой оккупантов в Крыму к контрнаступлению ВСУ. Она возмутилась, что американцы передали Украине спутниковые снимки многочисленных окопов и "зубов дракона" на полуострове.

– На фото видно, что оккупанты в Крыму вырыли длинные линии окопов и глубоких траншей, чтобы останавливать военную технику, а между укреплениями разместили артиллерию.

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