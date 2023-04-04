Оккупанты разместили артиллерию и вырыли окопы на побережье Черного моря, готовясь к контрнаступлению ВСУ: спутниковые фото

Оккупанты ощутимо паникуют и изо всех сил готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. В украинском Крыму, который находится под оккупацией с 2014-го года, они вырыли длинные линии окопов и глубоких траншей для того, чтобы останавливать военную технику.

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Между укреплениями россияне разместили артиллерию. Это хорошо видно на спутниковых снимках компании Maxar Technologies, которые публикует The Washington Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Там отметили, что сейчас Крым у оккупантов является одной из наиболее укрепленных территорий в зоне боевых действий. Окопы роют не только на севере, а на западе полуострова.

Так, кадры со спутника показывают, что в районе Медведевки недалеко от границы с Херсонщиной россияне подготовили сложную систему траншей протяженностью в несколько километров. Окопы они вырыли под углом, чтобы военные имели более широкий угол огня. Рядом расположены другие укрепления: глубокие канавы, предназначенные для остановки танков и другой тяжелой техники, и "зубы дракона".

Укрепление войск РФ строят и вдоль Северо-Крымского канала, а также в Армянске – на границе с материковой Украиной. На западе, вблизи села Витино, россияне вырыли траншеи и закопали "зубы дракона".

Ранее стало известно, что новые линии обороны на севере Крыма захватчики начали создавать в начале 2023 года. Одна из них недавно появилась за Перекопским перешейком.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские захватчики не верят, что в этом году в Крыму будет курортный сезон и активно роют окопы на пляжах. В частности, длинные линии фортификационных сооружений появились на побережье Евпатории. А в ГУР тем временем намекнули, что россияне переживают не зря.

– В целом, паника вокруг будущего освобождения Крыма достигла небывалых высот. О том, что сейчас происходит на полуострове – читайте в материале OBOZREVATEL.

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