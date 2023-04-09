ВСУ уничтожили на Запорожье 15 баз оккупантов за две недели, – Федоров

За прошедшие две недели Силы обороны Украины "демилитаризовали" на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетело в воздух на территории Мелитополя.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что россияне три дня завозили боеприпасы и военное оборудование на территорию Мелитопольского аэродрома, но не смогли уследить за техникой безопасности там – все взорвалось.

Аналогичная ситуация, по словам Федорова, сложилась в Мелитопольском депо, где оккупанты разместили свою базу по ремонту военной техники и хранилище горючего для военной техники и железнодорожного транспорта.

"И все это за последние две недели несколько раз взрывалось", – констатировал мэр города.

Примечательно, что после этих событий на связь с Украиной начали выходить коллаборанты и "сливать" информацию о захватчиках: кто управляет тепловозами, кто – электровозами по доставке военной техники и боеприпасов.

Напомним: свежая "бавовна" посетила Мелитополь 6 апреля. Взрывы раздались в месте, где была сосредоточена техника и личный состав российских захватчиков. Во время их перевозки россияне отключали мобильную связь и интернет местным жителям, считая, что это помешает им передать информацию ВСУ. Однако этого не произошло, и украинские защитники нанесли оккупантам потери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОК "Юг" рассказали, что ВСУ проводят подготовительные работы по контрнаступательной операции. С этим связаны, в частности, взрывы в Мелитополе Запорожской области, которые в последние недели стали регулярными;

– оккупанты, со своей стороны, готовясь к контрнаступлению ВСУ, выкопали окоп протяженностью более 70 километров. Вражеская линия обороны начинается в окрестностях села Семеновка на западе и выходит за пределы населенного пункта Мариновка на востоке.

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