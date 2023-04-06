''Подготовительные моменты'': в ОК ''Юг'' рассказали, почему участилась ''бавовна'' в Мелитополе

Вооруженные силы Украины проводят подготовительные работы к контрнаступательной операции. С этим связаны, в том числе, взрывы в Мелитополе Запорожской области, которые в последние недели стали регулярными.

Видео дня

Более того, постоянная "бавовна" должна настроить россиян на то, что скоро им придется убегать с Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, мощная подготовка к контрнаступлению ВСУ продолжается. Об этом свидетельствуют, в том числе, регулярные взрывы во временно оккупированном Мелитополе в местах скопления вражеских войск.

"Пока мы говорим о том, что идет мощная подготовка к контрнаступлению, который никто не хочет обсуждать, но все ожидают и предвкушают. Это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовыми в дальнейшем. Это настрой на то, что оккупированная территория – это неспокойная территория, поэтому ее нужно деоккупировать", – сказала Гуменюк.

Напомним, в ночь на четверг, 6 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области было неспокойно. В городе около 2:00 прогремело несколько мощных взрывов. Прилеты были по военной базе врага, дислоцирующегося на аэродроме.

Ранее сообщалось, что утром 5 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вновь произошла "бавовна". Местные жители слышали мощные взрывы в северных и западных районах города.

Утром 2 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Российские захватчики пожаловались, что были зафиксированы прилеты в локомотивное депо.

Накануне стало известно, что в Мелитополе прогремели взрывы возле кафе "Джокер" и казарм захватчиков. Местные СМИ отметили, что "бавовна" произошла в здании, где была размещена так называемая служба государственной безопасности.

Также в городе партизаны подорвали бывшего полицейского, перешедшего на сторону оккупантов. По предварительным данным, взрыв произошел в автомобиле местного коллаборанта Сергея Сковырко, который во время оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". В городе начала действовать организация "Атеш", которую создали украинцы и крымские татары.

– Генерал армии США Бен Ходжес назвал приоритетное условие для освобождения Мелитополя. По его словам, это прекращение российской логистики через Мариуполь и сам Мелитополь в оккупированный Крым.