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В оккупированном Мелитополе снова "бавовна": жители города рассказали о мощном взрыве

Алексей Лютиков
War
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В оккупированном Мелитополе снова 'бавовна': жители города рассказали о мощном взрыве

Утром 5 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вновь произошла "бавовна". Местные жители слышали мощные взрывы в северных и западных районах города.

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Последствия очередной демилитаризации захватчиков уточняются. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Стоит отметить, что накануне в Мелитополе прогремели взрывы в местах расположения российских оккупационных войск. Городской голова добавил, что информация о взрывах 5 апреля выясняется.

"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать бавовна. Только что в северных и западных районах города слышали взрыв. Уточняем информацию", – сообщил мэр Мелитополя.

Местные СМИ пока лишь констатируют факт взрыва. Вместе с тем Telegram-канал "Риа Мелитополь" пишет, что у местных коллаборантов снежным комом продолжают нарастать панические настроение. В частности, после подрыва автомобиле нескольких предателей они жалуются, что россияне их просто использовали, чтобы набить карманы.

Более того, мелитопольских коллаборанты в местных чатах обсуждают, что руководство так называемых "администраций" уже эвакуировали свои семьи из захваченного города. 

Оккупированный Мелитополь

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