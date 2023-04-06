''Ночной кошмар для оккупантов'': в Мелитополе прогремели мощные взрывы

В ночь на четверг, 6 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области было неспокойно. В городе около 2:00 прогремело несколько мощных взрывов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Новую "бавовку" он назвал "ночным кошмаром для оккупантов".

"Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?" – написал мэр.

О взрывах также писали в местных пабликах. Информацию о них подтвердила и оккупационная администрация Мелитополя.

"Дорогие мелитопольцы, в городе слышны звуки взрывов. Информация уточняется", – писали захватчики.

Напомним, что утром 5 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области снова произошла "бавовна". Местные жители слышали сильные взрывы в северных и западных районах города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Коллаборанты на временно оккупированной части Запорожской области бьют тревогу. Они боятся, что уже совсем скоро Вооруженные силы Украины освободят оккупированный Мелитополь и другие населенные пункты региона.

– Украинцы в Мелитополе тоже не сдаются и сопротивляются российским захватчикам. Поэтому коллаборанты и оккупанты передвигаются по городу с опаской, ведь взрывы авто здесь стали привычным делом. Подробнее об охоте на русских и предателей читайте в материале OBOZREVATEL.

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