Коллаборанты из оккупированной части Запорожской области забили тревогу: поняли, что их кидают, – мэр Мелитополя

Коллаборанты на временно оккупированной части Запорожской области бьют тревогу. Они боятся, что уже совсем скоро Вооруженные силы Украины освободят оккупированный Мелитополь и другие населенные пункты региона.

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Предатели заявляют, что назначенные Россией гауляйтеры уже вывезли имущество и семьи во временно оккупированный Крым, но судьба рядовых коллаборантов россиян ничуть не беспокоит. О страхах и унынии местных предателей рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Коллаборанты временно оккупированной части Запорожской области забили тревогу. Оказывается орки бросают "своих". Смешно, что до предателей Украины это дошло только сейчас", – отметил глава города.

Федоров опубликовал скриншот комментария из одного из местных чатов, который написала приспешница российских захватчиков из временно оккупированного Приазовского. Предательница в отчаянии и пишет о том, что Россия их использовала.

По мнению коллаборантки, Мелитополь Россия в ближайшее время "сдаст так же, как Херсон". Она уверяет, что назначенные РФ гауляйтеры уже упаковали чемоданы, вывезли имущество и отправили семьи в оккупированный Крым. Что же будет с рядовыми предателями, которых они "использовали, чтобы набить карманы" – ни гауляйтерам, ни российским оккупантам дела нет.

"Не так давно она работала в оккупационной администрации и помогала оркам с организацией псевдореферендума. А теперь сеет панику о "использовали и бросили". Предателей не пожалеет никто, а Россия тем более бросит их первой. Поэтому карма неизбежна", – прокомментировал вопли коллаборантки Федоров.

Судя по всему, автор комментария на скриншоте – это бывшая глава союза предпринимателей Приазовского района Нина Симоненко, которая до полномасштабного вторжения баллотировалась на должность председателя поселкового совета.

Однако, согласно данным портала evocation.info, не сумев завоевать доверие местных жителей при свободной Украине, она решила дорваться до власти, прислуживая российским оккупантам. Коллаборантка с радостью пошла работать в оккупационную "администрацию" пгт Приазовское и была членом "избиркома" на организованном оккупантами псевдореферендуме в Мелитополе.

"Коллаборантка выступала за проведение фейкового референдума на территории Запорожской области и сама стала непосредственным организатором незаконного мероприятия. Коллаборантка принимала участие в псевдореферендуме в качестве "члена" избирательной комиссии и обеспечивала организацию и порядок "избирательного процесса". Также Симоненко собирала жителей Приазовского района на пробеги с российским флагом", – отмечено в профиле предательницы на портале.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что на временно оккупированной территории Запорожской области украинцы не сдаются и сопротивляются российским захватчикам. Постоянные "приветы" от партизан оказались настолько эффективными, что коллаборанты и оккупанты передвигаются по Мелитополю с опаской: взрывы авто здесь стали привычным делом, а несколько предателей уже успели с помощью партизан отправиться на концерт Кобзона.

Именно потому, что на оккупированных территориях украинское сопротивление наполнило для коллаборантов и оккупантов фразу "земля будет гореть под ногами" вполне осязаемым и жутким смыслом, предатели предпочитают поскорее уносить ноги из оккупированной части Запорожья, пока они еще могут это сделать.