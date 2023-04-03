'Весенняя охота продолжается': в Мелитополе партизаны взяли ответственность за подрыв коллаборанта Зубарева. Видео

В понедельник, 3 апреля, во временно оккупированном Мелитополе взорвали авто Максима Зубарева – гауляйтера поселка городского типа Акимовка. Ответственность за это взяли на себя местные партизаны.

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Соответствующее видео разместил Telegram-канал Бердянск Сегодня. На кадрах мужчина, представившийся украинским партизаном, сделал заявление о совершенном акте.

В момент записи видео коллаборант находился в больнице. По словам неизвестного, партизаны настроены довести дело до конца.

Мужчина также назвал следующие цели партизан – коллаборанты Владимир Рогов и Евгений Балицкий.

"Весенняя охота продолжается. Сегодня утром наши ребята из Мелитополя взорвали известного коллаборанта Максима Зубарева. Эта тварь сейчас в больнице. Но наши люди уже на месте, так что работа будет завершена. Пользуясь случаем, передаем привет Андрюшке Сыкуте, Вове Рогову и Жене Балицкому. Мальчики, вы – следующие", – заявил партизан.

Мужчина предупредил коллаборантов, что каждый раз, когда они приезжают в Мелитополь из Крыма, где они прячутся, может стать для них последним днем в жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Максима Зубарева, который на этот момент находился в машине. Позже Telegram-канал "РИА-Мелитополь" сообщил, что предатель скончался в больнице в результате полученных ранений.