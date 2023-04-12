Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ на Мелитополь и построили три линии обороны на Запорожье – разведка Британии

Российская оккупационная армия продолжает рыть окопы и строить фортификационные сооружения в Запорожской области. Захватчики боятся контрнаступления ВСУ на Мелитополь и думают, что их спасут три линии обороны.

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Однако эффективность защитных сооружений будет зависеть от количества артиллерии и личного состава армии РФ. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Южная группировка войск России на временно оккупированных территориях Запорожской области уже в течение нескольких недель активно развивает линейную оборону. В настоящее время оккупанты завершили создание трех линий оборонительных зон протяженностью около 120 км.

Фортификационные сооружения агрессора состоят из передней линии передовых боевых позиций, а также двух зон почти непрерывной более сложной обороны. Каждая зона находится примерно в 10-20 км от той, что впереди.

В британской разведке уверены, что государство-террорист приложило значительные усилия для постройки этих оборонительных сооружений, поскольку в Кремле убеждены, что Украина рассматривает возможность контрнаступления на город Мелитополь.

В разведке отметили, что оборона потенциально может стать серьезным препятствием для ВСУ, но ее полезность полностью зависит от поддержки достаточным количеством артиллерии и личного состава. При этом пока остается неясным, может ли Южная группировка войск РФ собрать эти ресурсы.

Напомним, российские войска на временно оккупированной территории Запорожской области вырыли окоп длиной более 70 км. Вражеская линия обороны начинается в окрестностях села Семеновка на западе и выходит за границы населенного пункта Мариновка на востоке региона.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что, судя по фортификационным сооружениям на временно оккупированной части Запорожской области, российские военные пытаются стать "рекордсменами по окопам". Но это будет единственная их победа в этой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, за две недели Силы обороны Украины "демилитаризировали" на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетели на воздух на территории Мелитополя.

К слову, в ОК "Юг" рассказали, что ВСУ проводят подготовительные работы по контрнаступательной операции. С этим связаны, в частности, взрывы в Мелитополе Запорожской области, которые в последние недели стали регулярными.

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