"Других побед не будет": в ВСУ потролили 70-километровый окоп войск РФ

Судя по фортификационным сооружениям на временно оккупированной части Запорожской области российские военные пытаются стать "рекордсменами по окопам". Но это будет единственная их победа в этой войне.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Так она прокомментировала вырытый россиянами 70-километровый окоп в Запорожской области между Мелитополем и Бердянском.

"Ну, хоть в чем-то у них победа будет. Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами по окопам", – подчеркнула Гуменюк.

Как известно, российские оккупанты начали рыть окоп от поселка Семеновка, которое находится под Мелитополем, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области еще в начале сентября 2022 года. Длина окопа составляет 70 км.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 70-километровый окоп в Запорожье обнаружил Центр журналистских расследований, проанализировавший фотографии, сделанные спутником Sentinel-2.

В Центре журналистских расследований отметили, что длина линии обороны в 70 км – это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 км) и примерное расстояние от Херсона до Николаева или от Вены до Братиславы.

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