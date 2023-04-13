Новая 'бавовна': в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе в четверг, 13 апреля, произошла новая "бавовна". Мощный взрыв прогремел в центре города.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegra-канале. "В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв. Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает вражеская ПВО", – написал он.

Тем временем гауляйтер оккупированных территорий Запорожской области Владимир Рогов заявил, что взрыв якобы был следствием работы системы противовоздушной обороны захватчиков.

По данным местных СМИ, "бавовна" произошла около 11:40.

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