В Мелитополе второй раз за день 'бавовна': в районе аэродрома раздался взрыв и слышали стрельбу

Во временно захваченном Мелитополе в Запорожской области вечером четверга, 13 апреля, местные жители снова слышали взрыв. Вероятно, российским оккупантам в очередной раз устроили "бавовну", причем второй раз в день.

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О взрывах сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. По его словам, громкие звуки слышали около 21:00.

"В Мелитополе снова громко: второй раз за день. Жители фиксируют одиночный взрыв и стрельбу в северной части города", – написал городской голова.

Местный Telegram-канал "РИА Мелитополь" сообщил, что взрывы были слышны в районе аэродрома. К слову, на этом месте, как сообщалось ранее, российские оккупанты устроили свою военную базу.

На канале предположили, что вражеская армия России может проводить учения. Впрочем, официальные данные по взрывам не предоставили ни в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, ни в оккупационной "администрации" Мелитополя.

"В районе Мелитопольского аэродрома слышны выстрелы, очень похоже на работу БМП. Скорее всего, у рашистов учеба", – говорится в сообщении.

Местный паблик "Гнилая черешня" также сообщил о взрывах и стрельбе в оккупированном Мелитополе.

"Мелитополь, жахнуло! Там, где были автоматные очереди", – написали на канале.

Отметим, что 13 апреля в Мелитополе случилась новая "бавовна" – мощный взрыв прогремел в центре города. Оккупанты запутались в версиях – по одной из версий, ПВО захватчиков якобы сбила украинский реактивный снаряд, по другой – беспилотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали спутниковые снимки оборонительных укреплений российских оккупантов возле временно захваченного Мелитополя на Запорожье. Там можно разглядеть окопы, рвы, так называемые зубы дракона и стационарные артиллерийские позиции.

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