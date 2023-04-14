В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе железной дороги: слышали в разных районах города
В Мелитополе Запорожской области, временно оккупированном российской армией, рано утром в пятницу, 14 апреля, прогремел взрыв. Предварительно, "бавовна" произошла в районе железной дороги.
Об этом сообщил Telegram-канал "РИА-Мелитополь". Что именно взорвалось и какие неприятности это принесло оккупантам, выясняется.
Местные жители рассказывали, что взрыв был одиночным и сильным. Кто-то "неудачно покурил" около 5:00 утра. Звук слышали в разных частях города и даже в окрестных селах.
13 апреля в городе тоже не было спокойно – местные слышали минимум два взрыва, а также стрельбу в северной части населенного пункта.
Первая "бавовна" случилась около 11:40 в центре города, захватчики отчитались, что работала их ПВО (версии того, что именно сбили, отличаются).
Второй взрыв раздался примерно в 21:00 в районе аэродрома, где российские военные устроили свою базу. Там слышали и звуки стрельбы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали спутниковые снимки оборонительных укреплений ВС РФ возле Мелитополя. Там можно разглядеть окопы, рвы, так называемые зубы дракона и стационарные артиллерийские позиции.
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