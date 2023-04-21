Паники нет? Оккупанты пригнали в Мелитополь до 40 автобусов накануне контрнаступления ВСУ

Российские захватчики пригнали в оккупированный Мелитополь около 40 автобусов на фоне ожидания предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины. Транспорт припарковали на одном из машиностроительных заводов.

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Об этом 21 апреля сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. "Оккупанты Мелитополя готовятся к путешествию?" – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, захватчики пригнали в город две колонны автобусов, до 20 единиц в каждой.

"Паники нет": оккупанты ждут, когда ВСУ выпишут им обратный билет на Россию", – отметил городской голова Мелитополя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты заявили о "заминировании" многоэтажного дома в Мелитополе. По словам Федорова, инцидент – не что иное, как провокация.

– 14 апреля в Мелитополе прогремел взрыв. "Бавовна" произошла в районе железной дороги.

– В ВСУ заявили, что оккупанты ужесточили обстрелы юга Украины, поскольку паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Они пытаются помешать подготовке Сил обороны.

– 19 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что следующие недели и месяцы будут критически важны для Украины.