Белый дом: ближайшие недели и месяцы будут критическими для Украины

Украину ожидает критический период относительно боевых действий. США будут стараться предоставить Киеву всю необходимую поддержку.

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Об этом сообщило издание CNN. Военная помощь со стороны Америки для Украины продолжится.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, заявил, что осведомлен о том, что следующие недели и месяцы будут критически важны для Украины. Он также подчеркнул, что США стремятся обеспечить Украину всеми необходимыми возможностями для поддержки в этот трудный период.

Джон Кирби также подчеркнул, что США будут продолжать оказывать военную помощь Украине.

Напомним, что прошлой весной власти США одобрили программу продажи оружия Украине по ленд-лизу, однако эти поставки до сих пор не начались. Это объясняют тем, что у Киева и без того есть двухпартийная поддержка, а Конгресс постоянно выделяет средства для пакетов помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прямо отверг идею каких-либо переговоров о прекращении войны и призвал россиян продолжать борьбу, несмотря на потери. Даже если в итоге это приведет к временному поражению России.

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