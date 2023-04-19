'Панические ожидания': Гуменюк объяснила, почему оккупанты ужесточили обстрелы юга Украины

Оккупанты ужесточили обстрелы юга Украины, поскольку паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Таким образом они пытаются помешать Силам обороны подготовиться к нему.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она напомнила, что подобная активность со стороны врага наблюдалась, когда начиналось освобождение правобережья Херсонщины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы сталкивались с тем, что враг усиливал обстрелы, как сейчас, например, этой ночью было почти 50 обстрелов на нашем направлении. Это такой результат мощных боевых суток за прошедшие несколько дней. Здесь ночью они пытались активизироваться именно потому, что есть вот это опасение нашей какой-либо активности или не дать нам к ней подготовиться", – сказала Гуменюк.

Еще одной причиной вражеских обстрелов юга является "террор мирного населения", в том числе в глубоко тыловых регионах, добавила она.

"Поскольку, напомню, война у нас гибридная, одним из тезисов кровавого диктатора является свержение в том числе и политической власти в стране. То есть террор в тыловых регионах направлен на провоцирование недовольства людей", – пояснила руководительница пресс-центра ОК "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Гуменюк предположила, что оккупанты на захваченной части Херсонщины готовятся к "жесту доброй воли". Они готовят гражданскую одежду для маскировки и упаковывают намародеренное.

– ВСУ существенно потеснили оккупантов на Кинбурнской косе. Изредка враг выходит туда, чтобы отметить свое присутствие и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, однако его стабильное пребывание не фиксируется.

– На днях военные РФ обстреляли Херсон артиллерией и убили мать с дочерью.

– Незадолго до этого они ударили по парку в Херсоне, вследствие чего погиб прохожий мужчина.

– По последним данным Генштаба ВСУ, оккупанты минируют акватории рек на Херсонщине. В течение суток они били по Антоновке и Херсону.