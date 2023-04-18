'Упаковали мародеренное и запаслись гражданской одеждой': оккупанты на Херсонщине готовятся к 'жесту доброй воли', - Гуменюк

В Херсонской области украинские Силы обороны заметили активную оборонную деятельность оккупантов. Российские военные готовят гражданскую одежду для маскировки и даже успели упаковать намародерене в украинских домах имущество.

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Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время национального телемарафона "Единые новости". Похоже, что оккупанты активно готовятся к очередному "жесту доброй воли".

Украинские военные зафиксировали активную оборонную деятельность российских войск на захваченной части Херсонщины, там враг обустраивает оборонительные рубежи и минует побережье на левом берегу, готовясь к следующему "жесту доброй воли".

"Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей – и первого, и второго, и третьего, и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно опасны", – сообщила во время телемарафона Гуменюк.

Она также добавила, что враг пытается заминировать практически все побережье на левом берегу Херсона.

"Это, как уже говорят херсонцы на правом берегу, народная примета – они точно готовятся к очередному "жесту". Потому что они упаковали мародеренное имущество, поправляли, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия, это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся ", – рассказала представительница прессцентра Сил обороны юга.

Ранее Гуменюк рассказывала, что Россия продолжает держать в Черном море две подводные лодки с восемью ракетами "Калибр". По ее словам, российские террористы продолжают удерживать остатки Черноморского флота на ракетобезопасном расстоянии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, ВСУ удалось существенно потеснить оккупантов на Кинбурнской косе. Изредка оккупанты выходят туда, чтобы обозначить свое присутствие и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, однако устойчивое пребывание врага на указанной территории не фиксируется.