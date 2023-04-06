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ВСУ существенно потеснили оккупантов на Кинбурнской косе, – Гуменюк

Марина Погорилко
War
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ВСУ существенно потеснили оккупантов на Кинбурнской косе, – Гуменюк

Защитники Украины на юге существенно потеснили российских оккупантов на Кинбурнской косе. Изредка они выходят туда, чтобы обозначить свое присутствие и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, однако устойчивого пребывания врага на указанной территории не фиксируется.

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Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо". Она подчеркнула, что защитники южных регионов работают достаточно успешно, однако рассказывать детали пока еще рано (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

ВСУ существенно потеснили оккупантов на Кинбурнской косе, – Гуменюк

"Работа продолжается. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе", – отметила Гуменюк.

"Устойчивого пребывания врага там не фиксируется. Он скапливается ближе к материковой части и прячется там, за местным населением тех населенных пунктов, которые ближе к материку", – отметила пресс-секретарь сил обороны юга.

Напомним: ранее украинские воины загнали российских оккупантов в ловушку на Кинбурнской косе. Воины Сил обороны пытаются взять под контроль, в частности, пути, по которым захватчики на Кинбурнской косе получают поставки. Результатом успехов украинцев стал "снарядный голод" оккупантов на Кинбурнской косе и снижение количества обстрелов с ее территории по подконтрольным районам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Гуменюк рассказала, что российские оккупанты прибегают к новой тактике в воздухе, все чаще используя авиацию и беспилотники. Захватчики привязывают к БПЛА разрывные гранаты и пытаются поразить скопление людей, в том числе места, где украинцам раздают гуманитарную помощь;

– 4 апреля россияне атаковали Украину 17 иранскими дронами-камикадзе, подавляющее большинство из них было направлено врагом на Одесщину. В отличие от предыдущих атак, на этот раз Россия концентрировалась не на севере и северо-востоке, а именно на юге нашего государства, и количество запущенных "Шахедов" превышало средние показатели.

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