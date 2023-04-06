ВСУ существенно потеснили оккупантов на Кинбурнской косе, – Гуменюк

Защитники Украины на юге существенно потеснили российских оккупантов на Кинбурнской косе. Изредка они выходят туда, чтобы обозначить свое присутствие и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, однако устойчивого пребывания врага на указанной территории не фиксируется.

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Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо". Она подчеркнула, что защитники южных регионов работают достаточно успешно, однако рассказывать детали пока еще рано (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Работа продолжается. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе", – отметила Гуменюк.

"Устойчивого пребывания врага там не фиксируется. Он скапливается ближе к материковой части и прячется там, за местным населением тех населенных пунктов, которые ближе к материку", – отметила пресс-секретарь сил обороны юга.

Напомним: ранее украинские воины загнали российских оккупантов в ловушку на Кинбурнской косе. Воины Сил обороны пытаются взять под контроль, в частности, пути, по которым захватчики на Кинбурнской косе получают поставки. Результатом успехов украинцев стал "снарядный голод" оккупантов на Кинбурнской косе и снижение количества обстрелов с ее территории по подконтрольным районам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Гуменюк рассказала, что российские оккупанты прибегают к новой тактике в воздухе, все чаще используя авиацию и беспилотники. Захватчики привязывают к БПЛА разрывные гранаты и пытаются поразить скопление людей, в том числе места, где украинцам раздают гуманитарную помощь;

– 4 апреля россияне атаковали Украину 17 иранскими дронами-камикадзе, подавляющее большинство из них было направлено врагом на Одесщину. В отличие от предыдущих атак, на этот раз Россия концентрировалась не на севере и северо-востоке, а именно на юге нашего государства, и количество запущенных "Шахедов" превышало средние показатели.

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