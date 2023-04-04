Россия использовала новую тактику при атаке дронами на Одесщину: Гуменюк указала на вызовы

В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Украину 17 иранскими дронами-камикадзе, подавляющее большинство из них было направлено врагом на Одесщину. В отличие от предыдущих атак, на этот раз Россия концентрировалась не на севере и северо-востоке, а именно на юге нашего государства, и количество запущенных "Шахедов" превышало средние показатели.

Видео дня

Также захватчики прибегли к новой тактике запуска с целью сделать иранские дроны-камикадзе как можно менее заметными для украинских сил ПВО. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.

По ее словам, ночная атака россиян с применением 17 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, из которых силы ПВО сбили один над Николаевщиной, а еще 13 – над Одесщиной, ознаменовалась новой тактикой.

Гуменюк подчеркнула: ранее враг за одну атаку запускал до 14 дронов, сейчас же было использовано больше. Вероятно, так россияне стремятся запутать украинскую ПВО.

К тому же, войска РФ в ходе предыдущих атак дроны-камикадзе направляли прежде всего на северное и северо-восточное направления, минуя юг из-за высокой результативности обороны и безрезультатности атак.

"В этот раз они использовали новую тактику, пытаясь обойти нашу ПВО. В частности, направили "Шахиды" с восточного побережья Азовского моря и на достаточно низкой высоте. Это для того, чтобы они были максимально незаметны на подходах. Поэтому и воздушная тревога была объявлена уже во время работы ПВО", – объяснила Гуменюк.

Она добавила, что в этот раз целями атаки являлись объекты критической и военной инфраструктуры. Три дрона попали в одно из предприятий, там произошел мощный пожар.

"Утром спасателям удалось его обуздать. Предварительно пострадавших нет, но продолжается работа следственных органов. Результаты будут позже", – отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга.

При этом, как уже отмечалось, воздушная тревога в регионе была объявлена уже, когда начали работать силы ПВО. Так произошло из-за того, что из-за применения новой тактики воздушные цели удалось обнаружить уже на подходе.

"К сожалению, у нас не столь доскональные средства обнаружения на дальних подходах. Мы нуждаемся в системах, которые на момент старта целей с пусковых установок будут выявлять их. Надеюсь, иностранные партнеры, с которыми ведутся переговоры, нам в этом помогут. Будем максимально быстро и эффективно работать, чтобы выявить такие цели для того, чтобы предупредить. Но для того и существуют наши напоминания, что бдительность терять нельзя", – подчеркнула она.

Россия и дальше будет совершать подобные атаки, пытаясь выискивать более эффективные тактики.

"Как сейчас – цели обнаружили на самом подлете, но мощно сработало ПВО. Россияне привыкли к таким показателям для себя – 75% в никуда и даже 20 – 25% готовы удовлетвориться, считая это результатом. Ну привыкли жить на широкую ногу – пусть шагают, может порвут штаны", – сыронизировала Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось, что войска России ночью запустили по Украине 17 дронов-камикадзе. 14 из них сбили ПВО.

В этот раз основной целью врага стала Одесщина: в облцентре был прилет, после которого вспыхнул пожар на предприятии.

Также 3 апреля оккупанты обстреляли Харьковщину. В результате прилетов в Чугуевском районе разрушены инфраструктурный объект и дом, ранен один человек.