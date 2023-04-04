Войска России ночью запустили по Украине 17 дронов-камикадзе: 14 из них сбила ПВО

Российские оккупанты в ночь на вторник, 4 апреля, атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Всего было запущено 17 ударных БПЛА, 14 из них были уничтожены силами ПВО Украины.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Как отмечается, войска государства-агрессора атаковали Украину "шахедами" с южного направления.

"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 "шахедов", – говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь на 4 апреля взрывы прогремели в Одессе и Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.

В Одесской районной военной администрации подтвердили, что враг атаковал область дронами-камикадзе. "Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 31 марта оккупанты атаковали Украину десятью иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Также в небе было зафиксировано до 5 других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров.

Девять "мопедов" были сбиты силами ПВО. Запускали дроны-камикадзе россияне с севера, с территории Брянской области РФ через Сумщину и Черниговщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 27 на 28 марта Россия запустила по Украине 15 ударных дронов Shahed-131/136, нацелив их на Днепр и Киев. Наши защитники сбили 14 "шахедов" оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!