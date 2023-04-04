Россия атаковала Одесщину ударными БПЛА: сработала ПВО, возможна вторая волна

В ночь на вторник, 4 апреля, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В регионе и в областном центре прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога.

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Атаку подтвердили в Одесской районной военной администрации. Несколько вражеских беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны.

"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", – сказано в сообщении.

В РВА призвали людей воздержаться от комментариев и находиться в укрытиях.

"В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в целом. Продолжается боевая работа и возможна вторая волна", – отметил начальник Одесской РВА Юрий Крук.

"Суспільне" писало, что в одном из районов Одессы после взрывов был виден пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия собрала в Черном море корабельную группировку с 16 ракетами "Калибр". Вражеский флот может атаковать мирные украинские города.

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