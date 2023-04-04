Оккупанты обстреляли Харьковщину, разрушены инфраструктурный объект и дом: есть раненый

За прошедшие сутки, 3 апреля российские оккупационные войска атаковали Харьковщину. В результате очередных военных преступлений захватчиков в Чугуевском районе обстрелами разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение, один человек получил ранения.

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Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что под вражеским огнем также оказался город Купянск, в результате чего повреждено нежилое здание.

Кроме того, по информации главы ОВА, по меньшей мере 48 обстрелов досталось пгт Двуречная и 36 – селу Западное Купянского района. Оккупанты применили против мирных жителей реактивную и ствольную артиллерию, танки, минометы и авиацию.

Напомним: 1 апреля россияне обстреляли поселок Двуречная Харьковской области, убив 43-летнего мирного жителя. В населенном пункте раздалось несколько взрывов.

Также в ночь с 30 на 31 марта войска РФ обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории страны-агрессора. В городе прозвучала серия взрывов, было зафиксировано не менее шести прилетов. В результате ракетных ударов в одном из районов Харькова поврежден частный дом и два гражданских автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 5 тыс. крылатых ракет в дополнение к бесчисленному количеству артиллерийских снарядов. В Харькове образовалось целое кладбище обломков смертоносных ракет, которые упали на территории города.

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