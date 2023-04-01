Оккупанты ударили по Двуречной на Харьковщине, погиб мужчина
Войска Российской Федерации в субботу, 1 апреля, совершили очередное военное преступление. Оккупанты обстреляли поселок Двуречная Харьковской области, убив мирного жителя.
Жертвой вражеского удара стал мужчина, ему было 43 года. Трагедию подтвердил в Telegram глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
Он сообщил, что обстрел произошел около 12:00. В населенном пункте прогремело несколько взрывов. Куда именно целились захватчики, чиновник не уточнил.
"Враг продолжает совершать обстрелы населенных пунктов области", – написал Синегубов.
Напомним, что в марте 2022 года Двуречная была оккупирован российскими войсками. В сентябре-2022 поселок освободили от захватчиков Силы обороны Украины. Он находится на линии фронта.
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