Среди погибших – младенец: войска РФ обстреляли Авдеевку из артиллерии, есть жертвы и раненые

В пятницу, 31 марта, российские оккупационные войска снова обстреляли Авдеевку Донецкой области. Враг ударил по городу из артиллерии, убив младенца.

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Россияне во время атаки повредили частный дом. Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Террористы", – подчеркнул он.

Жертвами обстрела стали два человека, среди которых ребенок 2022-го года рождения. Еще два человека получили ранения.

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что погибшему мальчику было всего пять месяцев. Вместе с ним погибла бабушка, а мать и отец ребенка были ранены. Однако этой трагедии можно было избежать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Только вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать из прифронтового города. Однако женщина и в этот раз наотрез отказалась выехать из Авдеевки в более безопасное место. "Даже жесткий разговор не привел к желаемому результату. А сегодня произошло непоправимое", – добавил Кириленко.

"К сожалению, некоторым людям эвакуация до сих пор кажется непонятным и лишним шагом. Но это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь", – подчеркнул он.

Начальник ОВА вновь обратился к гражданским, которые остаются в прифронтовой зоне, и призвал их эвакуироваться в более безопасные места, чтобы сохранить собственные жизни и защитить своих детей. Кириленко отметил, что людям предоставляют все необходимые для эвакуации, а правоохранители, чтобы вывезти людей из-под огня, каждый день рискуют своими жизнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Авдеевку Донецкой области с 27 марта закрыли на въезд. Туда не будут пускать даже представителей прессы и волонтеров.

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