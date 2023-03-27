''Красная зона'': Авдеевку решили закрыть для въезда, представителей прессы тоже не будут пускать, – мэр

Авдеевку Донецкой области с 27 марта закрыли на въезд. Туда не будут пускать даже представителей прессы и волонтеров.

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Соответствующее объявление сделал руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш в Telegram. "Авдеевка находится в красной зоне", – сообщил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Причиной он назвал обострение ситуации. Напомним, российские оккупанты пытаются окружить населенный пункт, но украинские воины держат оборону.

"Есть приказ – прямой запрет для посещения", – сказал Барабаш.

Он добавил, что ранее фиксировались случаи, когда некоторые представители прессы пытались проехать в прифронтовой город под видом волонтеров. Они говорили, что якобы хотят завезти гуманитарную помощь.

"Этого не нужно делать! Всего есть достаточно, местная власть над этим работает", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 марта стало известно, что из Авдеевки будут эвакуировать все коммунальные службы. Прифронтовой населенный пункт ежедневно обстреливается оккупантами, ситуация становится все более напряженной. Кроме того, Барабаш призывал гражданских лиц тоже выезжать в более безопасные регионы.

– После эвакуации коммунальных служб в Авдеевке отключат мобильную связь

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