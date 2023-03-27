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"Красная зона": Авдеевку решили закрыть для въезда, представителей прессы тоже не будут пускать, – мэр

Дарья Дурова
War
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В Авдеевку закрыли въезд

Авдеевку Донецкой области с 27 марта закрыли на въезд. Туда не будут пускать даже представителей прессы и волонтеров.

Видео дня

Соответствующее объявление сделал руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш в Telegram. "Авдеевка находится в красной зоне", – сообщил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Причиной он назвал обострение ситуации. Напомним, российские оккупанты пытаются окружить населенный пункт, но украинские воины держат оборону.

Барабаш записал видео из Авдеевки.
Авдеевка на карте

"Есть приказ – прямой запрет для посещения", – сказал Барабаш.

Он добавил, что ранее фиксировались случаи, когда некоторые представители прессы пытались проехать в прифронтовой город под видом волонтеров. Они говорили, что якобы хотят завезти гуманитарную помощь.

"Этого не нужно делать! Всего есть достаточно, местная власть над этим работает", – подчеркнул чиновник.

''Красная зона'': Авдеевку решили закрыть для въезда, представителей прессы тоже не будут пускать, – мэр

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 марта стало известно, что из Авдеевки будут эвакуировать все коммунальные службы. Прифронтовой населенный пункт ежедневно обстреливается оккупантами, ситуация становится все более напряженной. Кроме того, Барабаш призывал гражданских лиц тоже выезжать в более безопасные регионы.

– После эвакуации коммунальных служб в Авдеевке отключат мобильную связь

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