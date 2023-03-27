С Авдеевки эвакуируют все коммунальные службы и выключат мобильную связь, – глава ВГА

скролльИз города Авдеевка в Донецкой области, который пытается оцепить российская оккупационная армия, будут эвакуировать все коммунальные службы. Прифронтовый населенный пункт ежедневно мощно обстреливается оккупантами, ситуация становится все более напряженной.

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Об этом сообщил в Facebook глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш в воскресенье, 26 марта. По его словам, из-за постоянных обстрелов Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов и разрушенную российскими войсками Марьинку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Принято непростое решение по эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города", – отметил чиновник.

Он призвал всех местных жителей выезжать из прифронтового города из-за мощных российских обстрелов. Желающих увезут из Авдеевки и заселят в более безопасном регионе.

"Так что сейчас не прошу, настоятельно рекомендую ехать из Авдеевки, ведь российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались! Горячая линия эвакуационной группы "Белый Ангел" на Авдеевском направлении – 066 56 19 102. Или обращайтесь к Авдеевскому УСЗН по номеру 0956004026", – отметил Барабаш.

Отдельно глава ВГА предупредил, что после эвакуации коммунальных служб в Авдеевке отключат мобильную связь. Это, в частности, связано с тем, что в городе остаются информаторы ВС РФ. Более того, через несколько дней у граждан не будет возможности даже зарядить телефон.

"Будем выключать мобильную связь в городе, потому что, к сожалению, как показывает практика, это является минусом для всего города, потому что находятся не очень украинцы, которые сдают, рассказывают… Не будет возможности заряжать телефон, потому что несколько дней – и некому будет обслуживать генераторы, запускать мобильную вышку", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ применяют схожую тактику, пытаясь окружить Силы обороны Украины в Авдеевке и Бахмуте Донецкой области. В районе Авдеевки последние три недели противник постепенно продвигался вокруг города.

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