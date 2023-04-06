Привязывают к БПЛА разрывные гранаты: Гуменюк рассказала о новой террористической тактике РФ

Российские оккупанты, не добившись успехов на суше, прибегают к новой тактике в воздухе. В последнее время враг стал больше использовать авиацию и беспилотники.

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К тому же захватчики привязывают к БПЛА разрывные гранаты. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного штаба Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, разрывными гранатами с беспилотников оккупанты пытаются поразить скопления людей. В частности, места, где украинцам раздают гуманитарную помощь.

"Это классический признак терроризма, потому что других целей это не преследует. Поэтому мы призываем людей не собираться вместе на открытых территориях", – подчеркнула Гуменюк.

Она считает, что такая тактика военных страны-агрессора – это шаг отчаяния. В то же время добавила, что украинские воины знают, как отвечать на подобные действия оккупантов.

"Но замечу – когда враг выискивает новую тактику, мы всегда ищем к ней противодействие", – подытожила Гуменюк.

Напомним: в ночь на 25 марта войска РФ ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. В результате преступных действий оккупантов пострадали женщина и мужчина. У них медики диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины затрофеили FPV дрон-камикадзе "Бумеранг" оккупантов. Этот БПЛА в минобороны РФ презентовали 1 марта 2023 года как очередной "аналоговнет".

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