''Санкциями такое не остановить'': воины ВСУ показали трофейный российский дрон-камикадзе ''Бумеранг''. Фото

У Сил обороны Украины новый трофей – российский FPV дрон-камикадзе "Бумеранг". Этот беспилотник в министерстве обороны страны-агрессора России презентовали 1 марта этого года.

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Украинский волонтер Юрий Абдула, помогающий нашим военным с дронами, показал, из чего состоит "Бумеранг" оккупантов. Об этом он написал в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Волонтер отметил, что этот дрон достаточно опасен – он имеет зажим для взрывного устройства, которое должно детонировать после попадания дрона в цель. Его производство не смогут остановить никакие санкции, как мир вводит против России.

"Мы умеем такое делать, но мы не кичимся, потому что оно просто как чиркнуть зажигалкой. На россии это подано как прогресс и шаг к высадке на Марс", – добавил он.

Как пишет "Милитарный", "Бумеранг" производится на основе текстолита – это электроизоляционный конструкционный материал, которого на рынке очень много. Однако есть на нем немало деталей иностранного происхождения.

"На него устанавливается аккумулятор, камера Foxeer, видеопередатчик Reaper Extreme, четыре электродвигателя F80 PRO KV1900, антенна и приемник BetaFPV. BetaFPV – одна из ведущих компаний в мире по производству дронов, которая сосредоточена на FPV и динамичных видео полетах", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Япония ввела новые санкции против России, запретив экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалов и деталей, которые могут использоваться для производства дронов.

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