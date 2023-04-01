Оккупанты попали в ''ловушку'' на Кинбурнской косе: Гуменюк рассказала о главной проблеме захватчиков

Украинские воины загнали российских оккупантов в ловушку на Кинбурнской косе. Защитники методически работают над созданием "снарядного голода" у захватчиков, находящихся на этой последней оккупированной россиянами части Николаевской области.

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Воины Сил обороны пытаются брать под контроль, в частности, пути, по которым захватчики на Кинбурнской косе получают снабжение. Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские воины методично и эффективно берут под контроль не только части территории Кинбурнской косы, но и ее сообщение с материковой частью Херсона, откуда захватчикам на полуострове поступают снаряды. Результатом успехов украинцев стал "снарядный голод" оккупантов на Кинбурнской косе и снижение количества обстрелов с ее территории по подконтрольным районам Украины.

"Наша результативная работа по Кинбурнской косе имеет хорошие результаты, в частности за прошедшие сутки ни одного обстрела даже в акватории Днепробугского лимана не было. Это говорит о том, что у врага действительно существенный голод боеприпасов на том участке местности, им тяжело туда подтягивать резервы даже уже потому, что мы пытаемся брать под контроль не только части самого полуострова, но и сообщение с материком там, где враг использует эти маршруты для подтягивания боеприпасов и вооружения", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что со значительной части полуострова уже выехало местное население, однако ближе к материку захватчики до сих пор используют гражданских как живой щит.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили склад БК врага на Кинбурнской косе и два дрона-разведчика. "Бавовна" там вообще подстерегает захватчиков регулярно, поэтому они знают, что прибытие на этот полуостров с высокой долей вероятности станет для них билетом в один конец.