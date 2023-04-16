Россия продолжает держать в Черном море две подводные лодки с восемью ракетами 'Калибр', – Гуменюк

Корабельная группировка российской террористической армии продолжает маневрировать в акватории Черного моря. По состоянию на утро 16 апреля россияне вывели на боевое дежурство две подводные лодки с 8 крылатыми ракетами "Калибр".

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В то же время еще один надводный ракетоноситель находится в пункте базирования, однако оккупанты в течение нескольких часов также могут вывести его в море. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские террористы продолжают держать остатки Черноморского флота на ракетобезопасном расстоянии. Со вчерашнего дня ситуация в море особо не изменилась и две подводных лодки, снаряженных 8 "Калибрами" находятся на боевом дежурстве.

"Корабельная группировка продолжает маневры, но все же прячется на ракетобезопасном для себя районе. К сожалению, с этого района они все же могут доставать до территории Украины, поэтому нужно осознавать, что опасность остается. На боевом дежурстве два подводных ракетоносителя, снаряженных восемью ракетами типа "Калибр", – отметили в ОК "Юг".

Также Гуменюк предупредила, что накануне оккупанты выводили в море надводный ракетоноситель. Поэтому этот корабль, вероятно, также может выйти на боевое дежурство.

"Если пересмотреть аналитику предыдущих дней, то мы видим, что надводных ракетоноситель выходил на дежурство. Он снаряжен и готовый, и вполне вероятно, что может присоединиться. Нужно осознавать, что оперативная обстановка на море изменяется очень быстро", – сказала Гуменюк.

Напомним, в пасхальную ночь 16 апреля российские террористические войска нанесли ракетный удар по городу Снигиревка Николаевской области. В результате погибло двое подростков.

Также в ночь Пасхи, 16 апреля, на Запорожье и в самом областном центре прозвучала серия громких взрывов. В результате атаки российских оккупантов пострадала церковь.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в субботу, 15 апреля, российские войска атаковали северные регионы Украины. Накануне Пасхи оккупанты нанесли авиаудары по приграничным территориям Сумской и Черниговской областей.

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