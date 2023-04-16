Ночью российские войска обстреляли Снигиревку в Николаевской области: погибли двое подростков. Фото

В пасхальную ночь 16 апреля российские террористические войска нанесли ракетный удар по городу Снигиревка Николаевской области. В результате погибло двое подростков.

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Также вражеские обстрелы привели к разрушению социальной инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Около 02:20 враг нанес удары по Снигиревской громаде ракетами С-300. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли двое подростков 2005 года рождения. Также в ОВА сообщили о повреждении жилых домов, учебного заведения и частного предприятия.

Кроме того, россияне обстреляли и сам районный центр. В результате подлого ночного обстрела российские террористы повредили в Снигиревке два учебных заведения, больницу, дом культуры и жилые дома. В этом случае, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил в Telegram, что во время ночного обстрела города было слышно около 10 взрывов. Также он призвал местных жителей воздержаться от посещения религиозных заведений.

"Понимаю, что сегодня Пасха. Многие планировали посетить церковь. Но из соображений безопасности будет лучше воздержаться от визитов в храмы, ведь нет понимания, на что способен враг", – отметил Кухта.

В Николаевской областной прокуратуре опубликовали фотографии последсвтий ночного теракта в Снигиревке. Правоохранители сообщили, что вражеские снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 УК Украины). На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции области.

Напомним, в ночь Пасхи, 16 апреля, на Запорожье и в самом областном центре прозвучала серия громких взрывов. В результате атаки российских оккупантов пострадала церковь.

Ранее сообщалось что вечером в субботу, 15 апреля, российские войска атаковали северные регионы Украины. Накануне Пасхи оккупанты нанесли авиаудары по приграничным территориям Сумской и Черниговской областей.

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