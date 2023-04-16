Войска РФ нанесли авиаудары по Сумщине и Черниговщине: детали и фото

Вечером в субботу, 15 апреля, российские войска атаковали северные регионы Украины. Накануне Пасхи оккупанты нанесли авиаудары по приграничным территориям Сумской и Черниговской областей.

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Один человек получил ранение. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сумщина

Войска РФ 22:40 атаковали с воздуха Шосткинский район области. В коммунальное учреждение, по предварительным данным, попала управляемая авиационная бомба. В результате этого, как сообщили в ОК "Север", был ранен гражданский. На кадрах видно, что здание было разрушено.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте работают правоохранители и ГСЧС", – сказано в сообщении.

Черниговщина

Армия страны-агрессора также нанесла поражение с воздуха по приграничью Черниговской области. Около 23:30 был зафиксирован авиаудар по предприятию в городе Семеновка.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В результате атаки РФ возник пожар, с огнем боролись спасатели ГСЧС. Также на место прилета прибыли правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска РФ в субботу, 15 апреля, нанесли очередной удар по Херсону. В результате обстрела погибли две женщины – 48-летняя мать и ее 28-летняя дочь.

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