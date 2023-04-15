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Российские оккупанты обстреляли Херсон и убили двух женщин
Оккупационные войска РФ в субботу, 15 апреля, нанесли очередной удар по Херсону. Вследствие обстрела погибли две женщины.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Вследствие обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", – написал он в своем Telegram-канале.
По данным местных СМИ, под огонь попал Таврийский микрорайон. Женщины, ставшие жертвами российского обстрела, во время вражеской атаки находились на улице.
Взрывы в Херсоне прогремели около 15:20.
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