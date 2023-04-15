Российские оккупанты обстреляли Херсон и убили двух женщин

Оккупационные войска РФ в субботу, 15 апреля, нанесли очередной удар по Херсону. Вследствие обстрела погибли две женщины.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Вследствие обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", – написал он в своем Telegram-канале.

По данным местных СМИ, под огонь попал Таврийский микрорайон. Женщины, ставшие жертвами российского обстрела, во время вражеской атаки находились на улице.

Взрывы в Херсоне прогремели около 15:20.

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