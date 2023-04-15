Генштаб: самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, ВСУ за сутки отбили 56 атак армии РФ

Уже 416-е сутки продолжается героическое противостояние армии и народа Украины широкомасштабному российскому вторжению. Войска государства-террориста РФ сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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На фронте самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, накануне наши защитники отбили 56 вражеских атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 15 апреля.

За прошедшие сутки российская армия нанесла девять авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них – с ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск. Также произвела 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси все еще находятся некоторые подразделения территориальных войск ВС РФ, в то же время продолжается комплексная проверка боевой готовности ВС РБ. Военное присутствие агрессор хранит в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ. За прошедшие сутки он обстрелял обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровное, Искрисковщина, Волфино – Сумской; Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки – Харьковской.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово на Херьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Дибровы и Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении ВС РФ ведут наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

В Авдеевском направлении российская армия вела безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области. Обстреляла Новокалиново, Авдеевку, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Победе и Новомихайловке.

На Шахтерском направлении агрессор наступательных действий не проводеил. В то же время обстрелял н. п. Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ продолжают вести оборонные действия. Накануне обстреляли более 40 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины. В частности, в Новокаховском районе Херсонщины есть случаи слива масла из электротрансформаторов, что приводит к обесточившему отдельно взятых улиц населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в течение 14 апреля нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал о "тумане войны" на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ и указал вероятные сроки начала атаки. По его словам, ныне на наступательные возможности влияет погода на фронте.

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