Полковник рассказал о 'тумане войны' на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ и указал вероятные сроки начала атаки. Видео

Обсуждение темы украинского контрнаступления, которое происходит в информационном поле, не что иное, как "туман войны", направленный в том числе и на врага. Пока на начало атаки со стороны Сил обороны Украины влияет погода.

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На это указал военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. В эфире "Униан" он развеял фейки о подготовке контрнаступательных действий украинской армии (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"То, что сейчас происходит в информационном поле, называется "туман войны". И чем больше мы его напустим, тем лучше будет нашим войскам, которые начнут наступление там, где россияне не ждут", – отметил военный эксперт.

По его словам, "туман" напускается намеренно и к реализации этого присоединяется даже высшее руководство страны. Такую тактику Свитан называет очень грамотной и правильной, когда многие ресурсы подсвечивают "туман войны", напуская его на врага.

"Много противоречивой информации. У россиян аналитические центры пытаются проанализировать эту информацию, они просто с ума сходят", – выразил убеждение полковник в запасе.

Он посоветовал критически оценивать какие-либо высказывания на эту тему. А также напомнил, что есть определенные механизмы ведения военных действий.

По поводу самого контрнаступления Сил обороны Украины эксперт отметил, что на него влияют в том числе погодные условия. По его мнению, в стране возможна только одна кампания – летняя, когда тяжелая техника лучше смогла бы двигаться на фронте. А такая начинается "с зеленью и солнцем" после того, как хорошо просохнет почва.

"Чем раньше начать эту компанию, тем лучше. Потому что есть всего лишь пять-шесть месяцев для того, чтобы ее провести... Мы будем наступать сразу, как только сможем двигаться либо по сухой поверхности, либо будет поставлена задача двигаться по дорогам с твердым покрытием", – объяснил Свитан.

Не менее важным для наступательных возможностей, добавил полковник, является предоставление партнерами того вооружения, которое лучше бы усилило украинскую армию перед атакой. Среди прочего он указал на необходимость авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас ключевой сейчас является контрштурмовая работа Сил обороны, защитники ежедневно уничтожают врага и разрушают его логистику. По его словам, ВСУ готовятся к активным действиям, уничтожая потенциал ВС РФ на временно оккупированных территориях.

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