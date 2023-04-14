Ключевой сейчас является контрштурмовая работа, наши воины ежедневно уничтожают оккупантов и разрушают их логистику, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей украинских воинов на фронте сейчас является контрштурмовая работа, разрушение логистики врага и уничтожение личного состава. Воины Сил обороны готовятся к активным действиям и уничтожают потенциал армии РФ на захваченных ими территориях Украины.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 415-го дня войны с Россией. Видео опубликовали на официальном Youtube-канале ОП в пятницу, 14 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский подчеркнул, что держать оборону на Донетчине сейчас тяжелее всего, но это дает всей Украине жизнь.

"Ключевое – это постоянное уничтожение оккупантов, это минусование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа. Я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают, которые помнят, что за каждый российский удар по нашим городам и селам, по нашим позициям, за каждое убийство украинцев оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери", – подчеркнул президент.

Политик подчеркнул, что оккупанты должны наконец-то понять неизбежность проигрыша России в этой войне – для них не будет никаких перспектив на украинской земле.

Президент рассказал, что провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и в первую очередь поблагодарил его за осуждение зверского убийства российскими оккупантами украинского пленного воина. Также политики обсудили военную помощь армии Украины.

"Чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства. Конечно, продолжаем работу и над авиационной коалицией для Украины, над подготовкой различных международных мероприятий, которые дадут всем нам в Европе больше силы и защиты", – отметил Зеленский.

Глава государства также провел сегодня совещание относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также относительно восстановлению нашего государства после завершения боевых действий.

"Очевидно, что место Украины – в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, до сих пор продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги", – сказал гарант.

Президент также поблагодарил украинских воинов, которые сейчас сражаются с российскими захватчиками на востоке.

"14-я бригада и 1-я президентская бригада оперативного назначения Нацгвардии, спасибо вам, ребята, за стойкость! 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы, 5-я отдельная штурмовая бригада, 77-я отдельная аэромобильная бригада – молодцы, воины!Держать оборону на Донетчине сейчас – это тяжелее всего. Но это дает всей Украине жизнь", – сказал Зеленский.

Он прокомментировал обстрел армией РФ многоэтажек в Славянске, в результате чего погибли мирные люди. По словам политика, спасательные работы продолжаются, под завалами есть люди. Сейчас делается все, чтобы спасти раненых.

"Ни одного часа этой недели перед Пасхой не обошлось без российских убийств и террора. Это государство-зло, и оно проиграет. Победить – это наша обязанность перед человечностью как таковой. И мы победим!" – заявил Зеленский.

Отдельно он упомянул о находящемся в тюрьме бывшем президенте Грузии Михеиле Саакашвили, который имеет проблемы со здоровьем. Зеленский подчеркнул, что жизнь Саакашвили зависит не от политического, а от этического решения.

"Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг. Знаю, что адвокаты Михеила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему должное лечение. И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь", – подытожил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия страны-агрессора РФ, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениям. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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