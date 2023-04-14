Пятеро погибших и 15 раненых, под завалами – люди: оккупанты нанесли удары по Славянску. Фото и видео

Россия 14 апреля нанесла удары по Славянску. Под вражеским огнем оказались жилые многоэтажки.

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По меньшей мере 15 мирных жителей получили ранения, пять человек погибли. Подробности сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, на преступление оккупантов отреагировал также президент Украины Владимир Зеленский.

"Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие. Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим", – отметил глава государства.

Как отметил Кириленко, к 18:00 количество погибших достигло пяти человек.

"По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", – отметил глава Донецкой ОВА.

Он также рассказал, что войска РФ нанесли ракетный удар по городу около 16:00.

"По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля. Это оперативная информация по состоянию на эту минуту. На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция", – заметил Кириленко.

По данным Донецкой ОВА, по состоянию на 17:20 было известно о по меньшей мере пятерых пострадавших и одном погибшем мирном жителе.

"Один человек погиб, по меньшей мере, пятеро получили ранения во время удара российских оккупационных войск по Славянску. Это - оперативная информация на этот момент. Россияне нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам города, разрушили многоэтажки, повредили школу. Под завалами одного из домов есть люди, в том числе ребенок. Продолжается спасательная операция", – отметил Кириленко.

Он также рассказал, что во время обстрела Славянска враг атаковал также соседние Краматорск и Константиновку, там предварительно без жертв.

В Офисе президента Украины заявили о 6 раненых в Славянске.

"Российские террористы обстреляли Славянск, в городе раздалось по меньшей мере 7 взрывов в районе ОШ №8. Враг попал в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем и 6 пострадавших", – написал глава ОПУ Андрей Ермак.

Об очередном военном преступлении войск РФ также сообщают СМИ и местные паблики.

Так, по данным корреспондента государственного телеканала FREEДОМ, днем 14 апреля в Славянске горожане слышали ряд громких взрывов, на момент включения в эфир их прозвучало не менее пяти. От взрывов сработала сигнализация в машинах.

В то же время корреспонденты "Радио Свобода" сообщили, что горожане слышали по меньшей мере десять взрывов.

Также под российскими обстрелами оказался соседний город Краматорск. На тот момент в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Местные паблики сообщили, что на этот раз россияне попали в жилые многоэтажки в Славянске. На местах прилетов фиксируются многочисленные разрушения и пожары.

На опубликованных фото и видео видны ужасающие разрушения, которые понесли многоквартирные дома в Славянске.

"Есть раненые. Работают все службы. Тревога продолжается. Берегите себя и своих близких", – писали в Telegram-канале "Славянск – Краматорск".

Впоследствии там показали фотографию с лестницей в подъезде, залитой кровью.

Издание "Новости Донбасса" со ссылкой на очевидцев сообщило, что в результате обстрела погиб мужчина, который находился на балконе своей квартиры.

Напомним, ранее Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал о подготовке к отражению ракетных атак на Пасхальные праздники.

Также в СБУ предупредили украинцев о риске провокаций на Пасху и обнародовали рекомендации по безопасности. В Службе не сомневаются: потерпев поражение на поле боя, РФ попытается расколоть общество изнутри, в частности, на религиозной почве.