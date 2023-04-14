'Враг прекрасно понимает, что терпит поражение': СБУ предупредила украинцев о риске провокаций на Пасху

Россия терпит поражение на поле боя в Украине, поэтому враг не оставляет попыток совершать провокации в тыловых регионах нашего государства. Особенно высок риск таких провокаций в Пасхальные праздники: государство-агрессор может попытаться расколоть украинское общество, в частности, на религиозной почве.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Там дали ряд рекомендаций для украинцев, чтобы праздник не превратился в трагедию.

"Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике", – отметили в СБУ.

В Службе подчеркнули: будут делать все возможное, чтобы предотвратить возможные провокации России и нейтрализовать влияние государства-агрессора на церковную среду нашего государства. Приоритетная задача сейчас – не дать России даже малейшего шанса использовать религиозный вопрос для достижения своих целей.

При этом, отметили в СБУ, сотрудники спецслужбы будут опираться на законы, интересы государства – и нуждаются в помощи со стороны граждан Украины.

Каждый гражданин, особенно во время Пасхальных праздников, сможет помочь не дать врагу совершить провокации, если будет максимально бдительным и осторожным, а спецслужбы и общество будут действовать слаженно.

В СБУ дали ряд рекомендаций украинцам, которые помогут предотвратить провокации РФ. Так, граждан нашего государства призывают:

– ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни проводились;

– не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

– соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

– не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;

– без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;

– сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу по номеру специальной горячей линии 0-800-501-482, а также с помощью электронной почты [email protected].

Информация, полученная по телефону доверия СБУ, конфиденциальна и будет тщательно проверена, заверили в Службе.

"Уже второй год подряд украинцы будут отмечать Пасху в условиях военного положения. Но мы уверены в своей победе и делаем все, чтобы приблизить ее как можно быстрее! Просим вас быть бдительными и соблюдать рекомендации по безопасности", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала пиарщика Медведчука, призвавшего к разделу Украины. Мужчину, который до начала полномасштабного вторжения России работал на кума Путина, а после – распространял публикации, в которых призывал к разделу Украины, а также распространял фейки по внутренней обстановке в Украине и дискредитировал ВСУ, взяли под стражу.