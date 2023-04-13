Возможные массированные удары: Наев рассказал о подготовке к отражению ракетных атак на Пасхальные праздники. Видео

Войска РФ могут нанести массированный ракетный удар как на Пасху, так и в любой другой день. Однако защитники украинского неба прекрасно это осознают, поэтому усиленно готовятся к отражению атак.

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В частности, отрабатывается маневренность системы ПВО и ее выдвижение на направления, где будет возникать угроза удара. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил: украинские Воздушные силы усиленно готовятся к возможным ракетным атакам врага на Пасху.

"Ракетные обстрелы могут быть в любой день. Мы должны осознавать, что к этому необходимо готовиться. У нас готовится система противовоздушной обороны, мы принимаем меры по ее маневру и выдвижению на те или иные направления под общим руководством Воздушных сил и Командования противовоздушной обороны моей группировки. Соответственно, что мы можем прогнозировать? Враг не отказался от своих коварных замыслов, но главное – мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий. Будем делать все, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасхальные праздники", – отметил Наев.

Командующий ОС ВСУ также отметил, что сейчас у украинской системы противовоздушной обороны очень высокий класс готовности. Именно поэтому процент воздушных целей, которые удается уничтожать украинским силам ПВО, значительно превышает фиксируемые в других конфликтах показатели ранее.

Напомним, ранее стало известно, что Россия планирует приступить к серийному производству крылатых ракет Х-50. Нарастив количество этого оружия, оккупанты смогут возобновить массированные обстрелы Украины уже осенью.

Также сообщалось, что Иран ведет секретные переговоры с Россией и Китаем по закупке ракетного топлива. Это позволит Тегерану изготовить тысячи ракет Zolfaghar с дальностью полета 700 км. Если соглашение состоится, некоторые из этих ракет могут быть переданы РФ и будут наносить удары по Украине.