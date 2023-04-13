Россия планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50: в Генштабе указали на опасность

В июне-2023 Российская Федерация планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50. Нарастив количество этого оружия, оккупанты смогут возобновить массированные обстрелы Украины с воздуха уже осенью.

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С таким предупреждением выступил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Military Media Center. Информация о планах агрессора запустить изготовление Х-50 есть в распоряжении украинской разведки.

Как сказал Громов, серийное производство Х-50 "позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны".

Дозвуковые Х-50 ("Орион") пока что существуют только на бумагах. В РФ заявляют, что они способны стрелять на дальность до 1,5 тысячи километров. Эти ракеты имеют длину шесть метров и массу около 1600 килограммов. Крейсерская скорость полета – 700 километров в час, а максимальная – 950.

Запускают Х-50 бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявлял, что зенитно-ракетный комплекс Patriot наша страна получит уже скоро. Защита неба значительно усилится, однако это не сможет заменить истребители F-16, которые очень важны для борьбы с оккупантами.

– Поскольку РФ зимой в значительной степени израсходовала запас ракет, она начала применять управляемые авиационные бомбы. Это оружие в большинстве своем представляет угрозу для районов у линии столкновения и вблизи государственной границы. Кроме того, россияне откорректировали тактику и все чаще атакуют военные объекты.

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