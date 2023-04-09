ЗРК Patriot и SAMP/T в ближайшее время будут в Украине, – Игнат

В скором времени Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T. И хотя защита украинского неба значительно усилится, это не сможет заменить истребители F-16, которые очень важны для нашей страны.

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Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.По его словам, управляемые бомбы до сих пор летят на нашу страну (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить – NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые уже в ближайшее время должны зайти в Украину. Было объявлено о 2 месяцах, в течение которых будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся", – сказал Игнат.

Он добавил, что тема об истребителях не должны сходить с повестки дня.

"Это то, то поможет нам завоевать превосходство в воздухе, чрезвычайно эффективно противостоять врагу и то, что поможет нам победить", – подчеркнул Игнат.

Отметим, Россия начала производить новый вид тяжелых авиационных бомб весом в 1,5 тонны. Ими войска государства-агрессора могут атаковать Украину на расстоянии более 50 км.

Ранее Игнат подчеркнул, что Силы обороны нашего государства пока не могут противодействовать этим авиабомбам, сбивать их могли бы помочь наземные системы Patriot и Samp-t, а также современные западные истребители типа F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игнат заявлял, что Россия израсходовала запас ракет зимой и начала применять управляемые авиационные бомбы. Он подчеркнул, что эти боеприпасы в большинстве своем представляют угрозу для районов у линии столкновения и вблизи государственной границы. Также россияне все чаще атакуют военные объекты в Украине.