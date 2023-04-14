Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, бойцы ВСУ отбили более 40 вражеских атак – Генштаб

Армия страны-агрессора РФ, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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В течение суток было отбито около 40 атак противника. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке на 14 апреля – 415-е сутки полномасштабной войны.

За сутки противник нанес 6 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них – с ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск. Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора против мирного населения.

"Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов", – отметили в Генеральном штабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. В течение суток российские оккупанты обстреляли населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где подразделения сил обороны Украины отразили около 15 атак. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения. Среди них – Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что армия РФ может сама покинуть часть территорий Украины. Он предполагает, что такой "жест доброй воли" оккупанты совершат во время предстоящего контрнаступления Сил обороны.

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