Оккупанты могут сами покинуть часть территорий Украины, – генерал

В ходе предстоящего контрнаступления украинской армии может быть применена та же тактика, что и во время освобождения правобережья Херсонщины. Врага можно вынудить добровольно покинуть часть оккупированных территорий, совершить очередной "жест доброй воли".

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Генштаб ВСУ может воспользоваться утечкой информации США, чтобы сбить врага с толку. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Я не исключаю, что в Генштабе будут делать вид, что продолжают подготовку по тому плану, который был обнародован, а на самом деле реализовать другой план", – сказал он.

По словам генерала, после масштабной утечки секретной военной информации российская разведка наверняка перепроверяет все данные, пытаясь понять, где реальный план Генштаба ВСУ, а где "легенда", ложный след.

В этом контексте Романенко обратил внимание на то, что с момента утечки информации уже прошло определенное время, при этом до контрнаступления ВСУ может пройти еще месяц. "Многое может поменяться, поэтому, если умело действовать, можно использовать ситуацию", – заметил он.

В то же время генерал подчеркнул: независимо то того, какое направление будет избрано для главного удара, "надо бить логистику врага" – уничтожать его склады и пути доставки.

"Это примерно то же, как мы действовали на Херсонском направлении в отношении группировки врага на правом берегу Днепра. Тогда мы наступали, взяли первый рубеж и встретили очень серьезное сопротивление со стороны врага. Там мы остановились, закрепились и начали их интенсивно обрабатывать. И достигли результата – они были вынуждены уйти", – напомнил Романенко.

По его словам, чтобы повторить тот же сценарий, "надо большое количество боеприпасов и в целом ударных средств, включая нанесение ударов самолетами, вертолетами, беспилотными аппаратами, это диверсии и так далее".

Напомним, полковник Роман Свитан в рамках проекта "Орестократия" на OBOZREVATEL заявил, что первая фаза контрнаступления фактически началась. Об этом свидетельствуют атаки украинских дронов на логистические базы российских оккупационных войск.