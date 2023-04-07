В сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ: расследованием утечки занялся Пентагон – NYT

Засекреченные военные документы, якобы подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию Сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением, на этой неделе попали в соцсети. В то же время они были изменены в некоторых частях по сравнению с начальным форматом, завышая западные оценки количества погибших воинов ВСУ и занижая оценки ликвидированных оккупантов.

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Этот факт признали в Белом доме, отмечая, что сейчас Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой данных, появившихся в Twitter и Telegram. О ситуации написала газета The New York Times, назвав ее "первым прорывом" российской разведки, ставшей достоянием общественности с начала войны.

"По словам аналитиков, изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы. Но обнародование оригинальных документов, которые выглядят как фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также других планов, является значительным нарушением американской разведки в усилиях помочь Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в администрации президента США Байдена работали над тем, чтобы удалить распространенные документы, однако по состоянию на вечер четверга, 6 апреля, это не удалось. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что они знают об уже многочисленных публикациях упомянутых данных в соцсетях, и рассматривают этот вопрос.

Аналитики подчеркивают, что "слитые" документы не предусматривают конкретных боевых планов, например, как, когда и где Силы обороны Украины намерены начать свое наступление, которое, по словам американских официальных лиц, может состояться в ближайший месяц. Поскольку информация была создана еще пять недель назад, она описывает только короткий промежуток времени: по состоянию на 1 марта 2023 года, американские и украинские взгляды того, что может потребоваться украинской армии для наступательной кампании.

"Однако для тренированного глаза российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, безусловно, предлагают много привлекательных подсказок и идей. В них упоминается, например, уровень расходов на HIMARS – поставленные американцами высокомобильные артиллерийские реактивные системы, которые могут наносить удары по таким в целях, как склады боеприпасов, инфраструктура и скопление войск с большого расстояния. Пентагон публично не заявлял, насколько быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS, а документы это делают", – констатирует NYT.

В пятницу, 7 апреля, аналитики заявили, что будет сложно оценить влияние раскрытия документов на боевые действия на передовой сейчас и в ближайшие месяцы. Недавнее наступление России с трудом получило ограниченные успехи на востоке Украины, и западные аналитики спорят, способна ли оккупационная российская армия, понеся огромные потери, осуществить еще один или противостоять атаке ВСУ.

Пока неясно, как секретные документы попали в соцсети, но пророссийские правительственные каналы мгновенно делились и распространяли их. В то же время аналитики предупредили, что данные, обнародованные российскими источниками, могут быть избирательно изменены для представления дезинформации Москвы.

"Независимо от того, есть эти документы подлинными или нет, люди должны быть осторожны со всем, что опубликовано российскими источниками", – заявил директор российских исследований CNA, исследовательского института в Арлингтоне Майкл Кофман.

На одном из слайдов уже заметили дезинформацию о потерях ВС РФ: там указано, якобы было ликвидировано каких-то 16-17,5 тыс. российских солдат, тогда как на самом деле с начала полномасштабной войны речь идет о 200 000 убитых и раненых оккупантах, о чем уже говорили в Пентагон.

Наряду с этим аналитики утверждают, что часть "слитых" документов выглядит все же аутентичной и "предоставит России ценную информацию", в частности, графики доставки оружия и войск, количество наращивания украинских сил и другие военные детали.

"Документ с грифом "совершенно секретно" предлагает "статус конфликта по состоянию на 1 марта". В тот день украинские официальные лица находились на американской базе в Вайсбадене, Германия, для проведения военных игр, а днем глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли и верховный главнокомандующий союзными силами в Европе генерал Кристофер Каволи посетили их", – пишет издание.

Еще один документ, добавляют авторы материала, содержит колонки с перечнем подразделений украинских войск, оборудования и обучения с расписанием на январь-апрель. Там указано, что сроки доставки оборудования повлияют на подготовку и готовность, чтобы соблюсти график. Общее количество техники для девяти бригад, как указывают данные, составляет более 250 танков и более 350 единиц механизированной техники.

То, что документы могут быть опубликованы в социальных сетях и, вероятно, попасть в руки российских официальных лиц, считают большим переворотом для Москвы в то время, когда Россия, казалось, отстает от США в собрании разведданных в Украине. Аналитики называют эту утечку" первым прорывом российской разведки, обнародованным с начала войны".

В NYT со ссылкой на американских и европейских чиновников подчеркнули, что в начале войны украинские официальные лица затруднились делиться с США своими боевыми планами, опасаясь утечки информации. Еще прошлым летом представители американской разведки заявили, что часто лучше понимают военные планы РФ, чем Украины.

"Обеспокоенные тем, что распространение своих планов операции также может осветить слабые стороны и помешать дальнейшей поддержке США, украинцы пристально охраняли их, даже когда американская разведка собирала точные детали о том, что приказывает Кремль, а российское командование планирует. Обмен разведданными между Украиной и Соединением Штаты значительно ослабли прошлой осенью, однако две страны тесно сотрудничают над вариантами украинского наступления. Но подобная утечка разведданных, размещенная в соцсетях и доступная во всем мире, обязательно нанесет ущерб обмену разведывательными данными между Украиной и Соединенными Штатами", – считают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска активно готовятся к контрнаступлению ВСУ. С этой целью на временно захваченные территории Украины оккупанты перебрасывают "зубы дракона" и укрепление для блиндажей.

Также ВС РФ продолжают копать километровые окопы в Крыму. Они надеются, что фортификационные сооружения на побережье Черного моря помогут им сдержать контрнаступление Сил обороны.

РосСМИ пишут, что войска РФ начали медленно покидать позиции возле Угледара, Бахмута и Авдеевки. При этом военные аналитики ISW утверждают, что командование оккупантами создает спецроты "Штурм Z", которые может перебросить на линию Авдеевка – Донецк.

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