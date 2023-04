Командование оккупантами создает спецроты ''Штурм Z'': в ISW указали, из чего они состоят и на что обречены

Российское военное командование создает специализированные подразделения размером с роту в составе ключевых формирований армии, участвующих в войне против Украины. Речь идет об оккупантах, "обученных" воевать в городских условиях, которыми РФ пытается усилить сниженную боевую эффективность большинства своих подразделений.

Скорее всего, эти роты под названием "Штурм Z" разместят вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк. Но они вряд ли дадут захватчикам преимущество в наступлении, говорится в сводке Института изучения воны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на обнародованный в Twitter 6 апреля украинским офицером запаса, предположительно, захваченный российский документ. Утверждается, что в нем подробно описывается набор личного состава (получающего статус резервистов БАРС – боевой армейской системы) для формирования новых рот "Штурм Z" в составе частей 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ РФ) и 1-го армейского корпуса "ДНР".

"Каждая рота "Штурм Z" создается вне структуры обычных армейских частей и, по-видимому, формируется из вновь набранных резервистов и тем или иным образом прикрепляется к существующим российским полкам и бригадам, а не добавляет дополнительные активы или проводит специальную подготовку для существующих передовых рот", – отмечают эксперты.

Они признали, что пока неясно, как эти "Штурмы Z" вписываются в российские командные структуры на уровне батальона и выше. Неясно и то, почему подразделения оккупантов формируют новые роты, продолжая постоянную российскую тенденцию на протяжении всей войны в Украине разрушать структуры доктринальных единиц.

Известно, что каждая такая рота состоит из 100 человек личного состава, разделенных на четыре отделения захвата (по 10 человек в каждом), четыре отделения огневой поддержки (по 10 человек в каждом), ротный командный элемент из двух человек, инженерно-саперную группу из пяти человек, разведывательную группу из восьми человек, а также группу медицинской эвакуации из трех человек и экипаж БПЛА из двух человек.

Роты "Штурм Z" предназначены для ведения боевых действий в городских условиях или действий в сложных географических районах для захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, пункты управления и узлы связи. Упомянутый украинский офицер запаса указал, что личный состав, укомплектованный этими ротами, проходит от 10 до 15 дней переподготовки.

"Роты "Штурм Z", скорее всего, будут дислоцированы в первую очередь на линии фронта Авдеевка – Донецк, где подразделения Южного военного округа (ЮВО) постоянно ведут безуспешные наступательные операции. Украинский офицер запаса заявил, что документ требует создания таких рот в различных отдельных мотострелковых бригадах 1-го армейского корпуса (войск "ДНР") и мотострелковых, танковых полках и отдельных мотострелковых бригадах 150-й мотострелковой дивизии (в составе 8-й общевойсковой армии)", – пишет ISW.

По словам военных экспертов, они наблюдают сильное присутствие сил "ДНР" на всей линии фронта в районе Авдеевки и Донецка. Тогда как 150-я мотострелковая дивизия проявляла особую активность в Марьинке, на юго-западной окраине Донецка.

Аналитики отмечают, что российские наступательные операции вдоль этой линии фронта остаются в значительной степени безуспешными, и им не удалось добиться большего, чем тактическое продвижение в этом районе. Поэтому, вероятно, военное командование РФ стремится создать роты "Штурм Z" и прикрепить их к уже действующим группировкам, чтобы закрепить небольшой тактический успех и поощрить дальнейшие наступательные операции и достижения.

"Однако из-за ветхого строительства еще более разрозненных российских частей, а также уже ухудшенного качества и плохого морального духа, которые широко распространены в частях "ДНР", маловероятно, что использование этих формирований поможет российским силам в этом вопросе на линии фронта значительное преимущество в наступлении", – констатировали в ISW.

